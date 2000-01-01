В Германии стартовало строительство Nord Stream 2

В Германии начали возводить немецкий участок газопровода Северный поток-2, благодаря которому Российская Федерация намерена поставлять газ в Европу в обход украинской стороны.
Сообщается, что работы ведутся на наземном стыковочном пункте будущего газопровода в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, пишет DW.
Так, на площади около 6 га начаты работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приемной станции, а также здания техобслуживания, проинформировал представитель компании Nord Stream 2 AG, занимающейся реализацией российского проекта.
Помимо ФРГ строительство 1200-километрового газопровода одобрила Финляндия. Тем не менее, разрешения от Швеции, России и Дании на строительство Северного потока-2 еще не получены.