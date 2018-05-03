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Найдено тело водителя, погибшего в Арава неделю назад 03.05 12:32   MIGnews.com

Найдено тело водителя, погибшего в Арава неделю назад

Израильские СМИ сообщают о том, что найдено тело водителя грузовика Аймана Джабера, утонувшего в результате внезапного наводнения в районе Наот Ха Кикар, Арава, неделю назад.

Джабер погиб в тот же день, когда произошла трагедия с группой учеников тель-авивских предармейских курсов Бней Цион, в результате которой погибли десять подростков.

Тело Джабера было найдено военным следопытом, которому помогали силы полиции. Полиция проинформировала семью покойного и его тело доставлено в институт судебной медицины Абу Кабир.



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