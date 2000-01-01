04.05 00:23 MIGnews.com

Песчаная буря в Индии забрала жизни 77 человек

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В четверг, 3 марта, на северо-западе Индии разгулялась песчаная стихия. Сообщается, что во время сильных масштабных бурь по меньшей мере погибли 77 человек, еще 143 пострадали.Сильные бури наблюдаются в штатах Раджастан и Уттар-Прадеш на северо-западе Индии.Песчаные бури высокой интенсивности также привели к разрушению зданий, электрических столбов и деревьев. Власти в штатах объявили чрезвычайное положение в течение ближайших 48 часов.Также были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели.В посте премьера Индии Нарендра Моди в Twitter написано: "Опечален потерями из-за песчаных бурь в различных частях Индии. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы направили команды спасателей в разные регионы для оказания помощи пострадавшим".