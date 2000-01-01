Песчаная буря в Индии забрала жизни 77 человек

В четверг, 3 марта, на северо-западе Индии разгулялась песчаная стихия. Сообщается, что во время сильных масштабных бурь по меньшей мере погибли 77 человек, еще 143 пострадали.
Сильные бури наблюдаются в штатах Раджастан и Уттар-Прадеш на северо-западе Индии.
Песчаные бури высокой интенсивности также привели к разрушению зданий, электрических столбов и деревьев. Власти в штатах объявили чрезвычайное положение в течение ближайших 48 часов.
Также были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели.
В посте премьера Индии Нарендра Моди в Twitter написано: "Опечален потерями из-за песчаных бурь в различных частях Индии. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы направили команды спасателей в разные регионы для оказания помощи пострадавшим".