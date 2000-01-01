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Названа причина крушения Су-30СМ вблизи Латакии 03.05 12:07   MIGnews.com

Названа причина крушения Су-30СМ вблизи Латакии

В Сирии потерпел крушение российский военный самолет, по информации спецкора Барзана Садика это случилось вблизи населенного пункта Джебла, в 18 км от Латакии, недалеко от авиабазы Хмеймим.

По информации аналитика Майкла Хоровица воздушное судно упало в Средиземное море.

В Twiiter появились снимки инцидента, где видно облако черного дыма над морем. Сообщается, что в российском Министерстве обороны уже подтвердили крушение воздушного судна - истребитель Су-30СМ, оба пилота, находившихся на борту, скончались, одним из них был майор Альберт Давидян.

По информации российского оборонного ведомства, огонь по самолету не открывали; предварительной причиной крушения называют попадание птицы в двигатель самолета.

Названа причина крушения Су-30СМ вблизи Латакии

Названа причина крушения Су-30СМ вблизи Латакии

Названа причина крушения Су-30СМ вблизи Латакии
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