03.05 12:07 MIGnews.com

Названа причина крушения Су-30СМ вблизи Латакии

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В Сирии потерпел крушение российский военный самолет, по информации спецкора Барзана Садика это случилось вблизи населенного пункта Джебла, в 18 км от Латакии, недалеко от авиабазы Хмеймим.По информации аналитика Майкла Хоровица воздушное судно упало в Средиземное море.В Twiiter появились снимки инцидента, где видно облако черного дыма над морем. Сообщается, что в российском Министерстве обороны уже подтвердили крушение воздушного судна - истребитель Су-30СМ, оба пилота, находившихся на борту, скончались, одним из них был майор Альберт Давидян.По информации российского оборонного ведомства, огонь по самолету не открывали; предварительной причиной крушения называют попадание птицы в двигатель самолета.