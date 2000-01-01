03.05 11:51 MIGnews.com
В Средиземное море упал российский Су-30, пилоты погибли
В Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Сирии, передает RT
.
Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.
«3 мая около 9:45 мск при наборе высоты после взлёта с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», — говорится в сообщении.
Оба летчика погибли. По предварительным данным, причиной крушения могло стать попадание в двигатель птицы.
Уточняется, что огневого воздействия на самолёт не было.
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