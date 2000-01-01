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В Средиземное море упал российский Су-30, пилоты погибли 03.05 11:51   MIGnews.com

В Средиземное море упал российский Су-30, пилоты погибли

В Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Сирии, передает RT.

Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.

«3 мая около 9:45 мск при наборе высоты после взлёта с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», — говорится в сообщении.

Оба летчика погибли. По предварительным данным, причиной крушения могло стать попадание в двигатель птицы.

Уточняется, что огневого воздействия на самолёт не было.
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