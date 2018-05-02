03.05 11:49 MIGnews.com
Афула: водителя ранили ножом, автобус врезался в столб
Задержан один из подозреваемых в атаке против 62-летнего водителя компании Superbus близ Афулы вечером 2 мая.
Водитель, Шимон Габай, поругался с двумя подростками, севшими в автобус. Его атаковали нанесли ему ножевые ранения. Водитель потерял управление, и автобус врезался в столб.
Габай, в состоянии средней степени тяжести, был эвакуирован в больницу. Нападавшие бежали с места преступления.
Минувшей ночью состояние раненного несколько улучшилось.
Водители компании Superbus объявили забастовку в знак протеста против “бессилия полиции и министерства транспорта перед лицом нарастающего насилия в автобусах”.
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