03.05 11:49 MIGnews.com

Афула: водителя ранили ножом, автобус врезался в столб

עפולה: אוטובוס התנגש בקיר לאחר שהנהג נדקר; הרקע כנראה פלילי • @10elilevi עם הידיעה המלאה >> https://t.co/h6iEtTTtYm pic.twitter.com/2GiKGNhmfq — חדשות עשר (@news10) May 2, 2018

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Задержан один из подозреваемых в атаке против 62-летнего водителя компании Superbus близ Афулы вечером 2 мая.Водитель, Шимон Габай, поругался с двумя подростками, севшими в автобус. Его атаковали нанесли ему ножевые ранения. Водитель потерял управление, и автобус врезался в столб.Габай, в состоянии средней степени тяжести, был эвакуирован в больницу. Нападавшие бежали с места преступления.Минувшей ночью состояние раненного несколько улучшилось.Водители компании Superbus объявили забастовку в знак протеста против “бессилия полиции и министерства транспорта перед лицом нарастающего насилия в автобусах”.