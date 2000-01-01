03.05 12:06 MIGnews.com

Моссад пытался уничтожить "мозг" ядерной программы Ирана

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Израиль пытался убить Мохсена Фахрзаде-Махабади – иранского профессора, которого именуют не иначе как "мозгом" ядерной программой Тегерана.Со ссылкой на анонимные источники среди бывших сотрудников внешней разведки портал Walla сообщает, что несколько лет назад шпионы "Моссада" совершили покушение на ряд иранских ученых, минируя их автомобили. Как говорится на сайте, в их числе был и Фахрзаде-Махабади.Некоторые покушения оказались успешными, остальные – нет. Однако, учитывая тот факт, что профессор здравствует до сих пор, остается неясным, почему "Моссад" не довел начатое до конца.Согласно информации Организация Объединенных Наций, Мохсен Фахрзаде-Махабади занимает должность старшего научного сотрудника министерства обороны и вооруженных сил Ирана, а также является бывшим руководителем Центра исследований физики ИРИ.Стоит также отметить, что этот ученый – единственный, кого непосредственно упомянул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на презентации похищенных документов, доказывающих то, что у Ирана была ядерная программа "Амад", о чем Тегеран умолчал, подписывая ядерную сделку с западным миром.