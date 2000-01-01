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В Китае под завалами в тоннеле погибли 12 рабочих | Фото: Thinkstock03.05 10:18   MIGnews.com

В Китае под завалами в тоннеле погибли 12 рабочих

В китайской провинции Гуйчжоу 12 рабочих погибли при обрушении строящегося железнодорожного тоннеля, передает агентство "Синьхуа".

Обрушение в строящемся железнодорожном тоннеле в районе города Люлун уезда Дафан, по предварительным данным, произошло из-за взрыва газа.

Спасателям ранее удалось спасти еще 12 пострадавших, в настоящий момент их здоровью ничто не угрожает. На месте происшествия продолжаются работы. Причины инцидента устанавливаются.
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