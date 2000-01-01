Мощный взрыв в Кабуле: есть погибшие, десятки раненых
В результате нападения террориста-смертника на колонну военных автомобилей НАТО в среду утром, 3 мая, в час пик в Кабуле погибли 8 человек и были ранены 22 человека, как сообщили представители общественного здравоохранения в афганской столице.
Очевидный взрыв террориста-смертника возле посольства США в Кабуле в среду, 3 мая, по-видимому, был нацелен на колонну бронетранспортеров, как сообщают свидетели и сотрудники службы безопасности.
Взрыв, который сотрудники службы безопасности на месте происшествия назвали терактом-самоубийством, также уничтожил или сильно повредил ряд автомобилей мирных жителей неподалеку.
На данный момент не поступало никаких сообщений о том, пострадали ли какие-либо иностранные войска в результате нападения.