03.05 08:57 MIGnews.com

Мощный взрыв в Кабуле: есть погибшие, десятки раненых

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В результате нападения террориста-смертника на колонну военных автомобилей НАТО в среду утром, 3 мая, в час пик в Кабуле погибли 8 человек и были ранены 22 человека, как сообщили представители общественного здравоохранения в афганской столице.Очевидный взрыв террориста-смертника возле посольства США в Кабуле в среду, 3 мая, по-видимому, был нацелен на колонну бронетранспортеров, как сообщают свидетели и сотрудники службы безопасности.Взрыв, который сотрудники службы безопасности на месте происшествия назвали терактом-самоубийством, также уничтожил или сильно повредил ряд автомобилей мирных жителей неподалеку.На данный момент не поступало никаких сообщений о том, пострадали ли какие-либо иностранные войска в результате нападения.Детали уточняются.