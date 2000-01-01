03.05 08:20 MIGnews.com

Блок-пост Хизма: Такие самоубийства невозможно предотвратить

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Генерал-майор в отставке Дани Ятом прокомментировал инцидент на блок-посту Хизма в Иерусалиме, в ходе которого израильтянин бросился с ножом на солдатку и был убит.Ятом заявил, что самоубийства подобного рода невозможно предотвратить.Генерал сказал: “Когда на тебя бежит сумасшедший с ножом, нет времени спрашивать - кто ты еврей или араб и собираешься ли ты таким образом совершить самоубийство”.