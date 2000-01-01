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Израильтянин с ножом атаковал солдатку и был убит на месте 03.05 06:53   MIGnews.com

Израильтянин с ножом атаковал солдатку и был убит на месте

Второй канал израильского ТВ сообщает подробности атаки на блок-посту Хизма в Иерусалиме 2 мая.

19-летний житель иерусалимского квартала Писгат-Зеев прибыл на блок-пост Хизма, выхватил нож и бросился к военнослужащей МАГАВа. Стоявший рядом охранник увидел немедленную опасность и открыл огонь на поражение. Нападавший был убит на месте.

Полиция заявила, что действия охранника были правильными.

По данным первоначального расследования, речь идет о молодом человеке с психическими расстройствами, который не пошел служить в армию. Он оставил после себя предсмертную записку, в которой пишет: “Это мое последнее письмо. Я больше не могу”. Он также извиняется перед своей матерью и сообщает, что его личная жизнь совершенно расстроилась.

Полиция проводит расследование обстоятельств, приведших к инциденту.
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