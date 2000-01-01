03.05 21:39 MIGnews.com

В штате Массачусетс машина протаранила толпу

Photos from deadly auto auction crash show chaotic scene https://t.co/18jUvrVZJL pic.twitter.com/eL6cHsqQrN — necn (@NECN) 3 мая 2017 г.

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Неуправляемый джип протаранил толпу граждан, собравшихся на автомобильный аукцион в населенном пункте Билларика (Массачусетс, США). Об этом сообщает ТВ-канал NECN.Машина задела более десятка человек, после чего врезалась в стену строения.Предварительно установлено, что жертвами трагедии стали трое человек, еще около шести посетителей с различными травмами доставлены в госпиталь.За рулем джипа находился пожилой мужчина. По словам свидетелей инцидента, он въехал в толпу неумышленно.