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скриншот с видео 03.05 21:39   MIGnews.com

В штате Массачусетс машина протаранила толпу

Неуправляемый джип протаранил толпу граждан, собравшихся на автомобильный аукцион в населенном пункте Билларика (Массачусетс, США). Об этом сообщает ТВ-канал NECN.

Машина задела более десятка человек, после чего врезалась в стену строения.

Предварительно установлено, что жертвами трагедии стали трое человек, еще около шести посетителей с различными травмами доставлены в госпиталь.

За рулем джипа находился пожилой мужчина. По словам свидетелей инцидента, он въехал в толпу неумышленно.






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