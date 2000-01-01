03.05 21:39 MIGnews.com
В штате Массачусетс машина протаранила толпу
Неуправляемый джип протаранил толпу граждан, собравшихся на автомобильный аукцион в населенном пункте Билларика (Массачусетс, США). Об этом сообщает ТВ-канал NECN.
Машина задела более десятка человек, после чего врезалась в стену строения.
Предварительно установлено, что жертвами трагедии стали трое человек, еще около шести посетителей с различными травмами доставлены в госпиталь.
За рулем джипа находился пожилой мужчина. По словам свидетелей инцидента, он въехал в толпу неумышленно.
Поделиться
Все по теме
Комментарии