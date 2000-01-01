03.05 21:44 MIGnews.com

В Сирии погиб еще один российский военный

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В Сирии погиб российский военнослужащий Богдан Деревицкий из Братска (Иркутская область), сообщили в среду в пресс-службе администрации города Братска."В Сирии он проходил военную службу по контракту", – сказали в пресс-службе.В среду в Братске состоялась церемония прощания с погибшим. На церемонии присутствовало руководство города и представители командования Восточного военного округа.Ранее газета "Коммерсант", ссылаясь на официальные данные, сообщил, что по состоянию на 11 апреля в Сирии погибли 30 российских военных.Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.