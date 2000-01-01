03.05 18:55 MIGnews.com
ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле
Террористическая организация “Исламское Государство”, известная как ISIS, взяла на себя ответственность за нападение на колонну бронетранспортеров НАТО в Кабуле.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на новостное агентство Amaq, которое принадлежит группировке.
В заявлении боевиков ISIS говорится, что смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, когда колонна НАТО проезжала рядом посольства США.
В результате взрыва погибли 8 американских солдат, как утверждают террористы.
Однако представители медицинский учреждений заявили, что жертвами взрыва стали 8 мирных жителей.
Кроме того, по данным афганских медиков, в результате взрыва по меньшей мере 28 человек были ранены, среди которых оказались трое военнослужащих США.
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