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03.05 18:55   MIGnews.com

ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

Террористическая организация “Исламское Государство”, известная как ISIS, взяла на себя ответственность за нападение на колонну бронетранспортеров НАТО в Кабуле.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на новостное агентство Amaq, которое принадлежит группировке.

В заявлении боевиков ISIS говорится, что смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, когда колонна НАТО проезжала рядом посольства США.

В результате взрыва погибли 8 американских солдат, как утверждают террористы.

Однако представители медицинский учреждений заявили, что жертвами взрыва стали 8 мирных жителей.

Кроме того, по данным афганских медиков, в результате взрыва по меньшей мере 28 человек были ранены, среди которых оказались трое военнослужащих США.
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