03.05 18:55 MIGnews.com

ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

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Террористическая организация “Исламское Государство”, известная как ISIS, взяла на себя ответственность за нападение на колонну бронетранспортеров НАТО в Кабуле.Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на новостное агентство Amaq, которое принадлежит группировке.В заявлении боевиков ISIS говорится, что смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, когда колонна НАТО проезжала рядом посольства США.В результате взрыва погибли 8 американских солдат, как утверждают террористы.Однако представители медицинский учреждений заявили, что жертвами взрыва стали 8 мирных жителей.Кроме того, по данным афганских медиков, в результате взрыва по меньшей мере 28 человек были ранены, среди которых оказались трое военнослужащих США.