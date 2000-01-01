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03.05 16:20   MIGnews.com

Лондон: арестованный террорист - активист флотилии мира

Британский гражданин Халед Абу Омар, арестованный с ножами у здания парламента в Лондоне в пятницу, 28 апреля, оказался активистом “флотилии мира” Mavi Marmara, пытавшейся прорвать блокаду Газы в 2010 году.

Халед Абу Омар находился на борту Mavi Marmara в момент попытки прорыва, был арестован израильскими властями и депортирован на родину.

После этого он присоединился к следующей флотилии мира. Он снялся в видео на фоне Лондона, в шарфе с надписью “Палестина”, и поклялся “привезти в Газу молодежь”. После этого он пытался попасть в Газу через Египет - но снова не преуспел.
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