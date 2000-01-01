04.05 07:44 MIGnews.com

Махинации с квартирами программы "Цена для новоселов"

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Согласно условиям программы «Цена для новосела», ее участники не имеют права продавать квартиру, приобретенную по льготной цене, в течение пяти лет со дня заселения. Также они не имеют права обмениваться квартирами с другими участниками программы. Но правила, как известно, существуют для того, чтобы их обходить. Новая группа в социальной сети Фейсбук, созданная месяц назад, служит платформой для тех, кто выиграл в лотерее право на приобретение квартиры, но не может или не хочет жить в ней. Группа под названием «Обмениваем квартиры цена для новосела» предлагает хозяевам квартир подписать договор на аренду квартиры сроком на 5 лет, с одной стороны, и договориться устно о ее продаже через пять лет, с другой.К примеру, один из участников группы предлагает обменять 5-ти комнатную квартиру в Кирьят-Бьялик на 4-х комнатную в Рош ха-Аин, Ришон ле Ционе или Пардесии. Еще один участник предлагает обменять квартиру в Харише на квартиру в границах Явне-Модиин-Нетания.Из 84 тысяч записавшихся на участие в программе, на данный момент только 9 тысяч выиграли право на приобретение квартиры. На сегодняшний день проводятся лотереи всего на 986 квартир, что вынуждает участников программы записываться на участие в тендерах даже в тех районах страны, где они не собираются жить.Согласно правилам программы, тот, кто меняет или продает квартиру в рамках «Цены для новосела» до истечения 5 лет со дня заселения, должен будет заплатить штраф в соответствие с размером полученной скидки. Размер штрафа может составить сотни тысяч шекелей. Вопрос обмена квартир обсуждался в министерстве строительства и было принято однозначное решение — обмен квартир запрещен, включая обмен квартир в том же проекте или у того же подрядчика.В рамках проектов «Цена для новосела», молодые семейные пары и незамужние старше 35 лет получают возможность приобрести квартиры по цене ниже рыночной. Исследование, проведенное Земельным управлением, сравнило цены на квартиры в рамках льготных проектов с рыночными ценами в аналогичных районах. Результаты показали, что в первых тендерах, проведенных с октября 2015 года, цены на квартиры в льготных проектах ниже рыночных на 7% - 34%. Наибольший разрыв в разнице цен исследование обнаружило в Тират Ха Кармель и Кирьят-Шмоне — в этих городах разница достигла 34% и 35% в пользу льготных проектов.