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03.05 13:46   MIGnews.com

Шесть человек изнасиловали девушку в Йехуде

Шесть человек арестованы по подозрению в групповом изнасиловании 17-летней девушки в Йехуде.

Девушку насиловали на протяжении нескольких часов в квартире одного из подозреваемых.

Три участника изнасилования арестованы, еще троих разыскивает полиция.

Двое подозреваемых, знавших девушку, отвезли ее дом друга в Йехуде. Там, по заявлению пострадавшей, ее заставили принять наркотики и после этого изнасиловали.

Утром 3 мая была организована очная ставка девушки с тремя обвиняемыми. Один из начисто отвергает все обвинения, и говорит, что не трогал ее.
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