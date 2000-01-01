03.05 13:46 MIGnews.com
Шесть человек изнасиловали девушку в Йехуде
Шесть человек арестованы по подозрению в групповом изнасиловании 17-летней девушки в Йехуде.
Девушку насиловали на протяжении нескольких часов в квартире одного из подозреваемых.
Три участника изнасилования арестованы, еще троих разыскивает полиция.
Двое подозреваемых, знавших девушку, отвезли ее дом друга в Йехуде. Там, по заявлению пострадавшей, ее заставили принять наркотики и после этого изнасиловали.
Утром 3 мая была организована очная ставка девушки с тремя обвиняемыми. Один из начисто отвергает все обвинения, и говорит, что не трогал ее.
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