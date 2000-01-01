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Воздушный парад: инцидент с двумя `Геркулесами` Фото: IDF03.05 12:39   MIGnews.com

Воздушный парад: инцидент с двумя "Геркулесами"

По сообщениям в израильских СМИ, в ходе воздушного парада на День Независимости 2 мая произошел серьезный инцидент в области безопасности, в котором были замешаны два военно-транспортных самолет Hercules C-130 (“Шимшон”).

После приземления наземные службы обслуживания заметили царапины на крыльях обоих самолетов.

В ходе воздушного два самолета опасно сблизились. До момента приземления не было известно о том, насколько близко подошли друг к другу два самолета.

ВВС на настоящий момент не может с определенностью сказать, коснулись ли самолеты друг друга, и продолжают расследование.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором говорится: “В ходе воздушного парада на День Независимости произошло сближение между двумя тяжелыми транспортными самолетами. Никакой опасности для жизни людей не возникло, продолжается расследование инцидента”.

Кроме Геркулесовы, в воздушном параде принимали участие самолеты Цофит, самолет-разведчик Нахшон, дозаправщик Boeing 707, истребители F-15 F-16. Во время парада, продолжавшегося два с половиной часа также состоялся дебют новейшего истребителя-бомбардировщика F-35 Адир.
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