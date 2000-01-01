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Боевики ISIS стоят за терактом в Кабуле 03.05 11:25   MIGnews.com

Боевики ISIS стоят за терактом в Кабуле

Боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, взяли на себя ответственность в среду, 3 мая, за нападение на колонну военных автомобилей НАТО, в результате которого погибли 8 человек в столице Афганистана, Кабуле.

В заявлении ISIS, опубликованном информационным агентством Amaq, говорится, что террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль, когда конвой двигался возле посольства США. В результате взрыва погибли 8 человек.

Государственные чиновники здравоохранения в Кабуле заявили, что 8 убитых были гражданскими лицами и что, по меньшей мере, 28 человек были ранены в результате взрыва, который произошел в утренний час пик в оживленной части города. Среди раненых были 3 американских военнослужащих.
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