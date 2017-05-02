Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Таксист вернул забытую пассажиром очень дорогую картину | Фото: Thinkstock03.05 22:30   MIGnews.com

Таксист вернул забытую пассажиром очень дорогую картину

Таксист в Париже вернул забытую пассажиром картину стоимостью 1,5 млн евро, сообщает UPI.

Ранее стало известно, что арт-дилер забыл в машине работу итальянского художника Лучо Фонтаны. По имеющимся данным, наследник известной семьи галеристов отвлекся на звонок. То что не взял картину, он заметил отнюдь не сразу.

Арт-дилер обратился за помощью в полицию. Как рассказали в правоохранительных органах, таксист вернул картину.

Речь идет о полотне Фонтаны из серии Concetto spaziale 1965 года. Фонтана прославился благодаря картинам с прорезями и разрывами, его считают основателем спациализма. Некоторые работы художника стоят на аукционах десятки миллионов евро.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:44
В Сирии погиб еще один российский военный
21:43
Тереза Мэй: ЕС пытается повлиять на выборы в Британии
21:39
В штате Массачусетс машина протаранила толпу  
21:22
Кахлон упростит получение лицензий налогового консультанта
20:52
Шойгу о сотрудничестве РФ и США в Сирии: Там тесно
19:58
Европол: ISIS разрабатывает собственную соцсеть
19:35
ХАМАС призывает Трампа оказать давление на Израиль
19:33
Deutsche Bank назвал лучшие города по качеству жизни
18:55
ISIS взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле
17:33
Не хотят работать: Путин подшутил над турецкой делегацией
17:26
Аббас: мы примем лишь государство в границах 1967 года
17:26
Россия перебросила в Сирию новейший разведывательный самолет
16:50
Путин и Эрдоган на встрече обсудят поставки С-400
16:35
Британия не будет платить 100 млрд. за “Brexit”
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus