Таксист вернул забытую пассажиром очень дорогую картину
Таксист в Париже вернул забытую пассажиром картину стоимостью 1,5 млн евро, сообщает UPI.
Ранее стало известно, что арт-дилер забыл в машине работу итальянского художника Лучо Фонтаны. По имеющимся данным, наследник известной семьи галеристов отвлекся на звонок. То что не взял картину, он заметил отнюдь не сразу.
Арт-дилер обратился за помощью в полицию. Как рассказали в правоохранительных органах, таксист вернул картину.
Речь идет о полотне Фонтаны из серии Concetto spaziale 1965 года. Фонтана прославился благодаря картинам с прорезями и разрывами, его считают основателем спациализма. Некоторые работы художника стоят на аукционах десятки миллионов евро.