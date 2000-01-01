03.05 12:17 MIGnews.com

В сирийском городе Азаз прогремел взрыв: есть погибшие

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В результате взрыва, по меньшей мере, 4 человека погибли и еще несколько человек получили ранения в удерживаемом мятежниками городе, расположенном в северной части Сирии вблизи от турецкой границы, как говорится в сообщении Британской обсерватории по правам человека в Сирии в среду, 3 мая.Взрыв произошел в городе Азаз, который уже давно является важной базой для мятежников, в том числе группировок, поддерживаемых Турцией.На данный момент ни одна из сторон конфликта или террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв, который, по данным Британской обсерватории, произошел от детонирования начиненного взрывчаткой автомобиля.Детали уточняются.