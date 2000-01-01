Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












КНДР обвинила американца во `враждебных действиях` | Фото: Thinkstock03.05 11:56   MIGnews.com

КНДР обвинила американца во "враждебных действиях"

Северная Корея заявила в среду, 3 мая, что американец, задержанный властями КНДР в конце апреля, удерживается за "враждебные действия".

Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что американец Ким Санг Док был арестован в аэропорту Пхеньяна за совершение "враждебных преступных действий с целью подорвать страну".

Правоохранительные органы провели расследование этого преступления, сообщает KCNA. Ким Санг Док, по-видимому, был тем же человеком, о задержании которого КCNА сообщила 22 апреля в Пхеньяне.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:17
В сирийском городе Азаз прогремел взрыв: есть погибшие
11:49
Эксклюзивное видео: воздушный парад ЦАХАЛа глазами летчика  
11:35
День Независимости: стычка полиции с правыми в Иерусалиме  
11:33
Иран: Налетай, подешевело..
11:25
Боевики ISIS стоят за терактом в Кабуле
10:53
Авиакомпания Alitalia вновь спасена от банкротства
10:32
Мири Регев: "Закрыть штаб-квартиру ООН в Иерусалиме"
10:23
32-летний израильтянин умер в самолете на пути в США
10:18
В Китае под завалами в тоннеле погибли 12 рабочих
09:54
Эр-Рияд не видит смысла в переговорах с Ираном
09:26
Новый суд по делу Эльора Азарии
09:21
Путин и Трамп не договорились о дате встречи
08:57
Мощный взрыв в Кабуле: есть погибшие, десятки раненых
08:30
В Великобритании распустили парламент
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus