03.05 11:56 MIGnews.com

КНДР обвинила американца во "враждебных действиях"

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Северная Корея заявила в среду, 3 мая, что американец, задержанный властями КНДР в конце апреля, удерживается за "враждебные действия".Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что американец Ким Санг Док был арестован в аэропорту Пхеньяна за совершение "враждебных преступных действий с целью подорвать страну".Правоохранительные органы провели расследование этого преступления, сообщает KCNA. Ким Санг Док, по-видимому, был тем же человеком, о задержании которого КCNА сообщила 22 апреля в Пхеньяне.