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На границе с Газой обнаружен схрон с `коктейлями Молотова` | Фото:03.04 10:08   MIGnews.com

На границе с Газой обнаружен схрон с "коктейлями Молотова"

Военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили возле разделительного забора на границе с сектором Газы сумку, в которой найдены бутылки с зажигательной смесью.

Об этом во вторник, 3 апреля сообщает Arutz Sheva.

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛа, бригадного генерала Ронена манелиса, эта находка подтверждает, что "массовые протесты на прошлой неделе на границе между Израилем и Газой использовались террористами Газы для совершения нападений на израильские силы безопасности".

Напомним, около 30 тысяч арабских мятежников из сектора Газы приблизились к границе в рамках так называемого "марша возвращения". Демонстранты жгли шины, метали в израильских военных камни и бутылки с зажигательной смесью. При этом предпринималась попытка прорыва границы. 17 бунтовщиков, в том числе 10 террористов были убиты снайперами ЦАХАЛа.

Отметим, что это был самый кровопролитный день в секторе Газа после военной операции Израиля в этом палестинском регионе в 2014 году.

Акция была приурочена к так называемому "Дню земли": когда палестинцы вспоминают о подавлении протестов арабских крестьян против конфискации их земель в северной части Израиля 30 марта 1976 года. Протесты запланированы до середины мая.
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