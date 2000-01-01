По словам пресс-секретаря ЦАХАЛа, бригадного генерала Ронена манелиса, эта находка подтверждает, что "массовые протесты на прошлой неделе на границе между Израилем и Газой использовались террористами Газы для совершения нападений на израильские силы безопасности".
Напомним, около 30 тысяч арабских мятежников из сектора Газы приблизились к границе в рамках так называемого "марша возвращения". Демонстранты жгли шины, метали в израильских военных камни и бутылки с зажигательной смесью. При этом предпринималась попытка прорыва границы. 17 бунтовщиков, в том числе 10 террористов были убиты снайперами ЦАХАЛа.
Отметим, что это был самый кровопролитный день в секторе Газа после военной операции Израиля в этом палестинском регионе в 2014 году.
Акция была приурочена к так называемому "Дню земли": когда палестинцы вспоминают о подавлении протестов арабских крестьян против конфискации их земель в северной части Израиля 30 марта 1976 года. Протесты запланированы до середины мая.