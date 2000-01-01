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ИГ планирует теракты на ЧМ-2018 в РФ 03.04 09:27   MIGnews.com

ИГ планирует теракты на ЧМ-2018 в РФ

ИГ планирует атаки во время проведения ЧМ по футболу в России. Цель террористов - болельщики из Англии. По Telegram-каналам ИГ рассылаются картинки и ролики, где изображено, как боевики с помощью БПЛА доставляют бомбы. Также там есть сопроводительная информация по атакам во время турнира.

Сообщается, что дроны могут быть заряжены химическими или бактериальными веществами. Тhe Sun рекомендует опасаться террористов-смертников, пробравшихся на стадион.

Разведка сообщает, что террористы возможно действительно используют такую технологию ао время мундиаля, а это приведет к ужасающим результатам.

Как известно, ЧМ по футболу в Российской Федерации пройдет с 14 июня по 15 июля.

Матчи примут: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
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