Умм-эль-Фахм: имама застрелили на пороге мечети

Следователи рассматривают несколько версий инцидента. Насколько известно, имаму никто не угрожал, однако в Умм-эль-Фахме участились случаи проявления насилия с применением огнестрельного оружия.
Джафар Фарах, директор общественного центра "Мусауа", обвинил полицию и ШАБАК в капитуляции перед организованной преступностью в арабском секторе. По его словам, не предпринимается ни одной серьезной попытки изъять у жителей Умм-эль-Фахма и других арабских населенных пунктов незаконно хранящееся оружие.
"Если бы застрелили еврея, то все было бы иначе, - считает Фарах. – Тут же начались бы аресты, прозвучали бы громкие заявления, а следствие продвигалось бы вперед семимильными шагами. Я не понимаю, чего дожидается полиция".