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Умм-эль-Фахм: имама застрелили на пороге мечети | Фото:03.04 09:48   MIGnews.com

Умм-эль-Фахм: имама застрелили на пороге мечети

Сегодня утром у входа в мечеть "Ат-Тухид" в Умм-эль-Фахме несколькими выстрелами в упор был застрелен шейх Мухаммад Саада. Имама убили по дороге на молитву.

Об этом во вторник, 3 апреля сообщает The Times of Israel.

В 5:11 на место инцидента были вызваны службы скорой помощи "Маген-Давид адом" округа Гильбоа. По прибытию парамедики обнаружили возле мечети 50-летнего мужчину с тяжелыми огнестрельными ранениями.

Ему оказали первую помощь, приготовились перевезти его в больницу "Ха-Эмек" в Афуле, но Саада скончался от потери крови.


Следователи рассматривают несколько версий инцидента. Насколько известно, имаму никто не угрожал, однако в Умм-эль-Фахме участились случаи проявления насилия с применением огнестрельного оружия.

Джафар Фарах, директор общественного центра "Мусауа", обвинил полицию и ШАБАК в капитуляции перед организованной преступностью в арабском секторе. По его словам, не предпринимается ни одной серьезной попытки изъять у жителей Умм-эль-Фахма и других арабских населенных пунктов незаконно хранящееся оружие.

"Если бы застрелили еврея, то все было бы иначе, - считает Фарах. – Тут же начались бы аресты, прозвучали бы громкие заявления, а следствие продвигалось бы вперед семимильными шагами. Я не понимаю, чего дожидается полиция".
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