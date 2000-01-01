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Иерусалим: Водитель угрожает ортодоксам автоматом 03.04 19:32   MIGnews.com

Водитель угрожает автоматом ортодоксам в Меа-Шеарим

Днем 3 апреля несколько сотен членов радикальных ортодоксальных движения "Пелег Иерушалми" и "Ида Харедит" вышли на улицы израильской столицы, чтобы выразить свой протест против запланированного вскрытия младенца, погибшего днем ранее в Ашдоде.

Инцидент произошел в отеле Miami, куда супруги, члены хасидской общины Иерусалима, приехали на Песах. Когда мать купала своего 1-месячного сына Гавлиэля в джакузи, ребенок выскользнул у нее из рук. Прибывшие медики пытались реанимировать младенца и увезли его в больницу "Ассута", однако их усилия оказались напрасными.

На данный момент оба родителя содержатся под стражей в полиции.

Начиная с вечера понедельника, харедим Иерусалима и Ашдода вышли на протест, перекрыв дороги и нарушив железнодорожное сообщение. Апогеем стали столкновения с полицией, в результате чего пятеро участников демонстраций были задержаны.

Во время протеста в Меа Шеарим харедим перекрыли дорожное движение, что не понравилось одному из автобусных водителей. Между мужчиной и протестующими завязалась перепалка, в ходе которой он вышел из автобуса с винтовкой M16 в качестве весомого довода. Однако в ход он оружие не пустил и вскоре унес его обратно в салон.
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