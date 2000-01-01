Мужчина обнаружил кратер во время прогулки с собакой
В Праге "упала" крыша тайного противоатомного убежища. В результате разрушения образовалась яма больших размеров на территории школы. Сообщается, что ров нашел прохожий во время выгулки собаки. Он позвонил в полицию.
Правоохранители проинформировали, что причина появления кратера - обрушение крыши ранее неизвестного помещения, глубина которого составляет 3 м, а размер 4х5 м, пишет 24 Мир.
По предварительной информации, его возвели примерно 55 лет назад. Оно должно было служить противоатомным убежищем, к тому же, о нем все забыли.
В результате инцидента никто не пострадал, детей в школе не было в связи с празднование Пасхи. Сейчас убежище обнесено ограждениями, а власти обещают разобраться.