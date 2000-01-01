Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Полиция: инцидент в Ариэле не является терроризмом | Фото:03.04 14:25   MIGnews.com

Полиция: инцидент в Ариэле не является терроризмом

В пресс-службе полиции заявили, что арабский водитель, убитый на автобусной остановке, не был терористом.

Об этом во вторник, 3 апреля сообщает Arutz Sheva.

По предварительной версии следствия, водитель украл автомобиль, а затем протаранил автобусную остановку, пытаясь скрыться с места преступления.

В армейской пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время изучается характер инцидента.

Напомним, что сегодня утром на перекрестке Гитай около Ариэля в Самарии автомобиль врезался в "столбы безопасности" на автобусной остановке, где находились солдаты.

Никто из военнослужащих не пострадал. Водитель покинул автомобиль и попытался скрыться, однако солдаты открыли по нему огонь. Мужчина получил тяжелые ранения. Парамедики, вызванные на место происшествия, констатировали его смерть.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:45
В Израиль едут представительницы Pussy Riot
14:12
Министр Каменос считает Эрдогана сумасшедшим
13:28
Черный вторник: во Франции стартовал 3-месячный страйк
13:08
Оскандалившийся ведущий не потеряет работу
12:31
Нетаниягу обвинил активистов и ЕС в давлении на Руанду
12:21
Полиция задержала 33 предполагаемых преступников
12:11
Трампа будут просить усилить меры по сдерживанию РФ
11:55
Израильские ученые сосредоточили внимание на сое
11:24
ХАМАС начал подготовку к ослеплению снайперов ЦАХАЛа
10:44
Руанда: "У нас никогда не было договоренностей с Израилем"
10:41
Повышение пособий
10:19
Встреча глав РФ и США не принесет исторических результатов
10:08
На границе с Газой обнаружен схрон с "коктейлями Молотова"
09:48
Умм-эль-Фахм: имама застрелили на пороге мечети
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus