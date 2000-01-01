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Nakonu.com
03.04 14:25 MIGnews.com
Полиция: инцидент в Ариэле не является терроризмом
В пресс-службе полиции заявили, что арабский водитель, убитый на автобусной остановке, не был терористом.
Об этом во вторник, 3 апреля сообщает
Arutz Sheva
.
По предварительной версии следствия, водитель украл автомобиль, а затем протаранил автобусную остановку, пытаясь скрыться с места преступления.
В армейской пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время изучается характер инцидента.
Напомним, что сегодня утром на перекрестке Гитай около Ариэля в Самарии
автомобиль врезался в "столбы безопасности"
на автобусной остановке, где находились солдаты.
Никто из военнослужащих не пострадал. Водитель покинул автомобиль и попытался скрыться, однако солдаты открыли по нему огонь. Мужчина получил тяжелые ранения. Парамедики, вызванные на место происшествия, констатировали его смерть.
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