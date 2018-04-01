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В США умер первый шпион холодной войны | Фото:03.04 15:11   MIGnews.com

В США умер первый шпион холодной войны

В США в возрасте 102 лет умер бывший разведчик Ирвинг Айзексон, называвший себя "первым шпионом холодной войны".

Об этом во вторник, 3 апреля пишет газета Portland Press Herald, передает Лента.ру.

Для прощания с ним в синагоге Temple Shalom собралась его большая семья и сотни представителей местной еврейской общины.

По словам родных, Айзексон умер 28 марта в хосписе в городе Оберн (штат Мэн).

Ирвинг Айзексон родился в 1915 году. Он окончил Школу права Гарвардского университета и около года проработал юристом. Затем отправился служить в Национальную гвардию США.


Его направили в Великобританию, где он привлек внимание руководства Управления стратегических служб (Office of Strategic Services, OSS), первой объединенной разведывательной службы США, предшественницы ЦРУ. Вскоре, по приказу OSS, Айзексон был заброшен в Нидерланды для оказания помощи движению Сопротивления.

После войны он по собственной инициативе переехал в ГДР, где следил за передвижениями советских войск и гражданами СССР, передавая информацию американским властям.

После отставки бывший разведчик издал книгу под названием "Мемуары шпиона-любителя".

По словам его сына, Марка Айзексона, Ирвинг любил работу в OSS: "Его привлекали приключения, отсутствие четких правил и возможность действовать по своему усмотрению".
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