В США умер первый шпион холодной войны

Его направили в Великобританию, где он привлек внимание руководства Управления стратегических служб (Office of Strategic Services, OSS), первой объединенной разведывательной службы США, предшественницы ЦРУ. Вскоре, по приказу OSS, Айзексон был заброшен в Нидерланды для оказания помощи движению Сопротивления.
После войны он по собственной инициативе переехал в ГДР, где следил за передвижениями советских войск и гражданами СССР, передавая информацию американским властям.
После отставки бывший разведчик издал книгу под названием "Мемуары шпиона-любителя".
По словам его сына, Марка Айзексона, Ирвинг любил работу в OSS: "Его привлекали приключения, отсутствие четких правил и возможность действовать по своему усмотрению".