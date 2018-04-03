Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Черный вторник: во Франции стартовал 3-месячный страйк 03.04 13:28   MIGnews.com

Черный вторник: во Франции стартовал 3-месячный страйк

Во вторник, 3 апреля, французские железнодорожники начали забастовку, которая продлится три месяца и охватит всю страну - движение поездов будет прекращено. Грядет отмена 88% рейсов высокоскоростных поездов TGV.

Руководство нацжелезнодорожной компании Франции SNCF, массовый страйк чреват отменой 88% междугородних рейсов Intercite, до 70% региональных поездов TER. Будет отменена и часть международных рейсов, в том числе будет нарушено движение в Брюссель и Лондон, а еще в Германию и Голландию.

Так называемый Транспортный коллапс продлится два дня - 3 и 4 апреля, пишет The Local.

Далее, железнодорожники хотят выходить на работу только два дня из пяти в неделю - и так в течение двух месяцев, до конца июня.

Сообщается, что причина митингов - реформы президента Франции Эммануэля Макрона, после которых железнодорожники потеряют свой льготный статус и будут приравнены к обычным наемным работникам.

Черный вторник: во Франции стартовал 3-месячный страйк
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:45
В Израиль едут представительницы Pussy Riot
14:25
Полиция: инцидент в Ариэле не является терроризмом
14:12
Министр Каменос считает Эрдогана сумасшедшим
13:08
Оскандалившийся ведущий не потеряет работу
12:31
Нетаниягу обвинил активистов и ЕС в давлении на Руанду
12:21
Полиция задержала 33 предполагаемых преступников
12:11
Трампа будут просить усилить меры по сдерживанию РФ
11:55
Израильские ученые сосредоточили внимание на сое
11:24
ХАМАС начал подготовку к ослеплению снайперов ЦАХАЛа
10:44
Руанда: "У нас никогда не было договоренностей с Израилем"
10:41
Повышение пособий
10:19
Встреча глав РФ и США не принесет исторических результатов
10:08
На границе с Газой обнаружен схрон с "коктейлями Молотова"
09:48
Умм-эль-Фахм: имама застрелили на пороге мечети
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus