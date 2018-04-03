Черный вторник: во Франции стартовал 3-месячный страйк
Во вторник, 3 апреля, французские железнодорожники начали забастовку, которая продлится три месяца и охватит всю страну - движение поездов будет прекращено. Грядет отмена 88% рейсов высокоскоростных поездов TGV.
Руководство нацжелезнодорожной компании Франции SNCF, массовый страйк чреват отменой 88% междугородних рейсов Intercite, до 70% региональных поездов TER. Будет отменена и часть международных рейсов, в том числе будет нарушено движение в Брюссель и Лондон, а еще в Германию и Голландию.
Так называемый Транспортный коллапс продлится два дня - 3 и 4 апреля, пишет The Local.
Далее, железнодорожники хотят выходить на работу только два дня из пяти в неделю - и так в течение двух месяцев, до конца июня.
Сообщается, что причина митингов - реформы президента Франции Эммануэля Макрона, после которых железнодорожники потеряют свой льготный статус и будут приравнены к обычным наемным работникам.