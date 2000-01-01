Оскандалившийся ведущий не потеряет работу

Радиоведущий "Галей ЦАХАЛ" Коби Мейдан, который в субботу написал на своей странице в Facebook, что ему стыдно быть израильтянином из-за пятничных событий на административной границе с Газой, не будет уволен.
По данным издания, в понедельник в разговоре с руководством "Армейского радио", Мейдан заявил, что он не имел намерения как-либо оскорбить военнослужащих ЦАХАЛа. Он также добавил, что если его слова и были истолкованы неправильно, то он приносит свои извинения.
"Я никогда не скажу и не напишу ничего плохого о военнослужащих. Они дороги всем нам. У меня не было намерений оскорбить солдат. Если кто-то воспринял это иначе, я прошу прощения. Моя связь с "Галей ЦАХАЛ" глубоко в сердце. Эта связь продолжается более 40 лет", - написал ведущий на своей странице в Twitter.
Издание отмечает, что после такого извинения начальство сделало вывод, что не существует причин и оснований для увольнения опытного и ценного сотрудника.
Напомним, командир радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Шимон Элькабец решил снять с эфира программы, ведущим которых является Коби Мейдан. Над Мейданом нависла угроза увольнения. В частности, уволить Мейдана призвал министр обороны Авигдор Либерман.
Отметим, что подобный поворот событий спрогнозировало издание "Гаарец", которое написало, что руководство радиостанции крайне заинтересовано в возможности продолжить свое сотрудничество с Коби Мейданом.