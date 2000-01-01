03.04 12:21 MIGnews.com
Полиция задержала 33 предполагаемых преступников
Минувшей ночью полиция провела операцию в Центральном и Южном округах, в ходе которой задержала 33 подозреваемых в криминальной деятельности.
Об этом во вторник, 3 апреля сообщает Arutz Sheva
.
По данным издания, их обвиняют в применении насилия, поджогах. преступлениях, связанных с оружием.
Издание уточняет, что в домах подозреваемых были проведены обыски, во время которых удалось собрать улики против них.
Полиция намерена просить разрешение на конфискацию части имущества подозреваемых.
СМИ сообщают, что некоторые из преступников связаны с небезызвестным криминальным авторитетом Бени Шломо.
Суд Беэр-Шевы сегодня займется рассмотрением вопроса о дальнейшем содержании под стражей 33 человек, задержанных по итогам полицейской операции.
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