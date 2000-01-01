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03.04 12:21   MIGnews.com

Полиция задержала 33 предполагаемых преступников

Минувшей ночью полиция провела операцию в Центральном и Южном округах, в ходе которой задержала 33 подозреваемых в криминальной деятельности.

Об этом во вторник, 3 апреля сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, их обвиняют в применении насилия, поджогах. преступлениях, связанных с оружием.

Издание уточняет, что в домах подозреваемых были проведены обыски, во время которых удалось собрать улики против них.

Полиция намерена просить разрешение на конфискацию части имущества подозреваемых.

СМИ сообщают, что некоторые из преступников связаны с небезызвестным криминальным авторитетом Бени Шломо.

Суд Беэр-Шевы сегодня займется рассмотрением вопроса о дальнейшем содержании под стражей 33 человек, задержанных по итогам полицейской операции.
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