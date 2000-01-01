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Индия потеряла связь с недавно запущенным спутником | Фото:03.04 22:27   MIGnews.com

Индия потеряла связь с недавно запущенным спутником

Индийская организация по исследованию космоса подтвердила факт потери связи со спутником GSAT-6A, который был выведен на земную орбиту в прошлый четверг и позиционировался как самый большой коммуникационный спутник Индии.

Об этом во вторник, 3 апреля сообщает Times of India.

Эксперты полагают, что наиболее вероятной причиной потери дорогостоящего аппарата являются проблемы с энергетической установкой.

По данным издания, запуск осуществили без каких-либо осложнений, после чего спутник благополучно вышел на геостационарную переходную орбиту, но уже вскоре системы спутника перестали отвечать на сигналы, направляемые с Земли.

Отметим, что успешный запуск GSAT-6A был признан огромным триумфом космической программы Индии, поэтому это, безусловно, неудача.

В стране разрабатывается прочная космическая программа, способная в течение многих лет конкурировать на мировой арене. Однако речь идет уже о втором спутнике, который индийская сторона потеряла за шесть месяцев.

Индийские ученые пока что надеются возобновить связь с аппаратом. Председатель ISRO К. Сиван сказал The Hindu, что, согласно данным, имеющимся в распоряжении организации, "мы ожидаем, что мы сможем восстановить супутник".
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