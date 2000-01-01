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Над школьником в Берлине издевались одноклассники-антисемиты | Фото: Thinkstock03.04 10:22   MIGnews.com

Над школьником в Берлине издевались одноклассники-антисемиты

Рассказ о подростке, который первоначально появился в британской газете "The Jewish Chronicle", появился в изданиях многих немецких газет, а также в онлайн-издании уважаемого новостного журнала "Der Spiegel".

Газета "Chronicle" сообщила, что 14-летний "Филипп" (его ненастоящее имя) был переведен из Gemeinschaftschule в районе Фриденау в Берлине в другую школу после того, как он подвергся антисемитскому насилию. Подросток подвергся словесным притеснениям после того, как школьники узнали, что он еврей. Его также схватили и угрожали реалистичного вида пистолетом, который позже оказался фальшивым.

"Послушай, ты классный парень, но я не могу дружить с тобой", - процитировала газета одну из его бывших одноклассниц. "Все евреи – убийцы".

Мать "Филлипа" решила отправить его в другую среднюю школу. Сам подросток в шоке от того, что с ним случилось.

"Это было ужасно, но у меня не было времени подумать, что происходит в то время", - сказал Филипп "The Jewish Chronicle".

"Теперь, когда я оглядываюсь назад, я думаю, о мой Бог", - отметил он.

Газета пишет, что это дело "иллюстрирует длительную историю антисемитских преследований еврейских учеников, особенно со стороны арабских и турецких детей".

По иронии судьбы, школа, о которой идет речь, участвует в про-толерантной инициативе "Школы без расизма - школы с мужеством". Участники обязуются соблюдать принципы многокультурного и межконфессионального уважения, сообщение, которое, кажется, не дошло до некоторых одноклассников "Филиппа".

В письменном заявлении на веб-сайте школы директор школы сказал, что он был огорчен этим инцидентом.

"Во-первых, мы хотели бы выразить наше сожаление и ужас, что студент был вынужден испытать антисемитизм в своей повседневной школьной жизни", - говорится в заявлении.

"Мы теряем особенно активного и перспективного студента, который с радостью выбрал нашу школу и увидел в этом возможность для дальнейшего развития", - отмечается в заявлении руководства школы.

Школа сообщила, что после того, как появились сообщения о первом подобном инциденте, она пригласила дедушку и бабушку "Филиппа", которые были свидетелями Холокоста, поговорить с его классом. В заявлении добавляется, что школа ищет помощи у про-толерантной инициативы Салаама-Шалома и городского правительства.

Школа заявляет, что она сообщала полиции о студентах, которые мучили "Филиппа", и что это был первый случай, когда он столкнулся с антисемитизмом.

Директор школы Уве Рункель сказал, что ему жаль, что "Филипп" ушел.
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