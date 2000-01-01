03.04 10:22 MIGnews.com

Над школьником в Берлине издевались одноклассники-антисемиты

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Рассказ о подростке, который первоначально появился в британской газете "The Jewish Chronicle", появился в изданиях многих немецких газет, а также в онлайн-издании уважаемого новостного журнала "Der Spiegel".Газета "Chronicle" сообщила, что 14-летний "Филипп" (его ненастоящее имя) был переведен из Gemeinschaftschule в районе Фриденау в Берлине в другую школу после того, как он подвергся антисемитскому насилию. Подросток подвергся словесным притеснениям после того, как школьники узнали, что он еврей. Его также схватили и угрожали реалистичного вида пистолетом, который позже оказался фальшивым."Послушай, ты классный парень, но я не могу дружить с тобой", - процитировала газета одну из его бывших одноклассниц. "Все евреи – убийцы".Мать "Филлипа" решила отправить его в другую среднюю школу. Сам подросток в шоке от того, что с ним случилось."Это было ужасно, но у меня не было времени подумать, что происходит в то время", - сказал Филипп "The Jewish Chronicle"."Теперь, когда я оглядываюсь назад, я думаю, о мой Бог", - отметил он.Газета пишет, что это дело "иллюстрирует длительную историю антисемитских преследований еврейских учеников, особенно со стороны арабских и турецких детей".По иронии судьбы, школа, о которой идет речь, участвует в про-толерантной инициативе "Школы без расизма - школы с мужеством". Участники обязуются соблюдать принципы многокультурного и межконфессионального уважения, сообщение, которое, кажется, не дошло до некоторых одноклассников "Филиппа".В письменном заявлении на веб-сайте школы директор школы сказал, что он был огорчен этим инцидентом."Во-первых, мы хотели бы выразить наше сожаление и ужас, что студент был вынужден испытать антисемитизм в своей повседневной школьной жизни", - говорится в заявлении."Мы теряем особенно активного и перспективного студента, который с радостью выбрал нашу школу и увидел в этом возможность для дальнейшего развития", - отмечается в заявлении руководства школы.Школа сообщила, что после того, как появились сообщения о первом подобном инциденте, она пригласила дедушку и бабушку "Филиппа", которые были свидетелями Холокоста, поговорить с его классом. В заявлении добавляется, что школа ищет помощи у про-толерантной инициативы Салаама-Шалома и городского правительства.Школа заявляет, что она сообщала полиции о студентах, которые мучили "Филиппа", и что это был первый случай, когда он столкнулся с антисемитизмом.Директор школы Уве Рункель сказал, что ему жаль, что "Филипп" ушел.