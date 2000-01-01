03.04 08:21 MIGnews.com

Студент йешивы приговорен к 56 дням в военной тюрьме

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Ультраортодоксальный уклонист, чей арест вызвал ряд протестов в прошлом месяце в Иерусалиме, был приговорен в воскресенье, 2 апреля, к 56 дням заключения в военной тюрьме.Студент Исраэль Меир Толедано был арестован около трех недель назад за то, что он не явился на призывной пункт ЦАХАЛа по повестке. Его время нахождения под стражей в ожидании слушаний будет учтено в рамках срока, к которому он был приговорен.Согласно ультраортодоксальному новостному сайту Kikar Hashabbat, будет проведено еще одно слушание, чтобы определить, отпустят ли Толедано на предстоящий праздник Песах.На прошлой неделе в ходе протестов против ареста были ранены 3 полицейских и были арестованы 27 протестующих.Демонстранты блокировали дороги и бросали камни и другие объекты в полицию в ходе митингов, проходивших в ультраортодоксальных кварталах Иерусалима и близлежащем городе Бейт-Шемеш.Фотографии демонстраций в Иерусалиме отображают, что полиция силой задерживала демонстрантов и использовала водяные пушки против тех, кто блокировал дороги.Духовный лидер Толедано, раввин Шмуэль Ауэрбах, поощряет протесты против его ареста. Он возглавляет отколовшуюся фракцию, противостоящую авторитету главного литовского лидера - раввина Аарона Лейба Штейнмана, известную как Иерусалимская фракция.В заявлении Комитета по спасению мира Торы в начале этого месяца говорилось, что все попытки использовать "жестокость" против студентов Торы, задерживая их на длительные периоды или приговаривая их к тюремному заключению, будут встречены с мужеством другими учениками Торы, которые "готовы отдать свои жизни".Протесты продолжатся до тех пор, пока все арестованные не будут освобождены из тюрьмы и не вернуться на свое "естественное место" в учебном зале, добавлено в заявлении.Ультраортодоксальные евреи составляют около 10 % израильского населения и живут в соответствии со строгой интерпретацией еврейских законов.Некоторые из них рассматривают военную службу как источник искушений для молодых людей, которые затем покидают закрытый мир молитвы и религиозных учений.Ультраортодоксы обычно освобождаются от служения в армии, если они учатся в религиозных школах, известных как иешивы, хотя этот вопрос спорный для светских израильтян, и были предприняты попытки отменить давнее исключение.