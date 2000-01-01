03.04 07:55 MIGnews.com

Наводнения и оползни в Колумбии: более 250 погибших

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Семьи и спасатели в отчаянии искали в воскресенье, 2 апреля, сквозь обломки и щебень жертв наводнений и оползней в Колумбии, в результате которых погибли 254 человека, а также были ранены сотни и разрушены целые кварталы, как сообщили спасатели и полиция в понедельник, 3 апреля.Несколько рек утром в субботу, 1 апреля, вышли из своих берегов возле юго-западного города Мокоа, пустив воду, грязь и обломки вниз по улицам и в дома, когда люди спали.Волонтеры и пожарные извлекли 82 тела ниже по течению в городе Виллагарзон и сообщили, что многие трупы все еще остаются под обломками и водой.Детали уточняются.