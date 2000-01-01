03.04 21:24 MIGnews.com

Источник: жертвами взрыва стали 14 человек

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Жертвами взрыва в петербургском метро стали 14 человек. Об этом сообщили источники интернет-издания "Фонтанка".На данный момент тела 11 человек исследуют эксперты-криминалисты в вагоне, где произошел взрыв.По предварительной информации, характер травм у погибших говорит о том, что СВУ было начинено металлическими шариками и гайками. Взрыв на перегоне "Сенная площадь" – "Технологический институт" произошел около 14:40.По официальным данным, погибли 10 человек, 47 пострадали, в том числе один ребенок.