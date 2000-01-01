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По делу о теракте в метро два человека объявлены в розыск 03.04 20:25   MIGnews.com

По делу о теракте в метро два человека объявлены в розыск

По подозрению в подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга в розыск объявлены два человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в подготовке взрывов в розыск объявлены два человека: один из них – который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро, а второй – оставивший бомбу на станции "Площадь восстания", – сказал источник.

Он напомнил, что второе взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обезврежено.

3 апреля около 14:00 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне метро произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета, 10 человек погибли, 37 были госпитализированы с ранениями и травмами.
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