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Неразорвавшаяся бомба на `Площади Восстания` была мощнее 03.04 20:00   MIGnews.com

Неразорвавшаяся бомба на "Площади Восстания" была мощнее

Неразорвавшаяся бомба на станции петербуржского метро "Площади Восстания" была в три-пять раз мощнее взорванной в вагоне.

В частности, как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в спецслужбах, мощность взрывного устройства составила 1 килограмм в тротиловом эквиваленте, то есть в три-пять раз мощнее той, что взорвалась в вагоне метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что мощность взрывного устройства, которое сработало в вагоне питерского метро составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 9 человек, по сведениям городской администрации — 10. Позднее стало известно о смерти еще двух раненных.

Кроме того, на "Площади Восстания" была обнаружена и обезврежена самодельная бомба.

Следственный комитет РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как террористический акт, но рассматриваются и другие версии.
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