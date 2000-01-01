03.04 19:51 MIGnews.com
Няня детсада подозревается в избиении ребенка
Израильская полиция арестовала 50-летнюю женщину, работающую в детском саду няней, по подозрению в избиении воспитанника приготовительного класса.
Инцидент произошел в городе Гиватаим в понедельник, 3 апреля.
Согласно обвинению, женщина крепко схватила ребенка за руку, встряхнула и бросила его на пол.
После того как полиция получила отчет об инциденте, началось расследование. Помощницу воспитателя арестовали в первые часы после случившегося.
Предварительное заключение было продлено до среды.
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