03.04 19:09 MIGnews.com

СК квалифицировал взрыв в метро как теракт

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Следственный комитет РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как террористический акт, но рассматриваются и другие версии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко."Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия", – подчеркнула она.Петренко сообщила, что сейчас следствие изучает данные об обстоятельствах взрыва. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СК.По ее словам, в настоящее время на месте ЧП продолжает работать следственно-оперативная группа, следователи изымают все предметы, имеющие значение для следствия, допрашивают очевидцев, сотрудников метрополитена, уточняется число погибших, пострадавших.Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. "Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв", – заключила Петренко.Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 9 человек, по сведениям городской администрации — 10. Позднее стало известно о смерти еще двух раненных.Кроме того, на "Площади Восстания" была обнаружена и обезврежена самодельная бомба.