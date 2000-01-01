03.04 18:50 MIGnews.com

В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур

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В Санкт-Петербурге со вторника, 4 апреля, объявлен трехдневный траур в связи со взрывом в метрополитене. Соответствующее распоряжение дал губернатор города Георгий Полтавченко. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Андрей Кибитов, руководитель пресс-службы администрации губернатора города Георгия Полтавченко.Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По данным Национального антитеррористического комитета, погибли 9 человек, по сведениям городской администрации — 10. Позднее стало известно о смерти еще двух раненных.Кроме того, на "Площади Восстания" была обнаружена и обезврежена самодельная бомба.По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Проверяются все версии случившегося, в том числе теракт.