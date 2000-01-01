03.04 18:24 MIGnews.com

Умерли двое пострадавших при взрыве в метро

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Двое раненных во время взрыва в петербургском метро скончались в Мариинской больнице. Об этом сообщает Россбалт со ссылкой на представителя медучреждения."В Мариинскую больницу были доставлены девять пострадавших. Двое из них на тот момент уже находились в состоянии клинической смерти, они скончались. Двое человек в данный момент находятся на операциях. Остальные – в отделениях", – рассказали в больнице.Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил информацию источников о гибели 10 человек. "Порядка 20 ранены", – сообщил он. В то же время Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о девяти погибших. Вошли ли скончавшиеся в Мариинской больнице в это число, неизвестно.В понедельник, 3 апреля, в метро Петербурга произошел взрыв — в вагоне на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Кроме того, на "Площади Восстания" была обнаружена и обезврежена самодельная бомба.По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Проверяются все версии случившегося, в том числе теракт.