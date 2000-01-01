Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 03.04 18:08   MIGnews.com

НАК уточнил число погибших в результате взрыва

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает о девяти погибших и более двадцати пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.
"По предварительным данным в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек", – говорится в сообщении НАК.

В понедельник 3 апреля в метро Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.

Ранее в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга сообщали о 10 погибших и 50 раненых.

Между тем, в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, в больницы госпитализированы 25 человек, в том числе один ребенок.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:50
Предполагаемый террорист из метро Питера попал на видео
17:45
#Питердержись: соцсети соболезнуют, транспорт бесплатный
17:29
Израильского бизнесмена арестовали в Перу
17:27
НАК: на "Площади Восстания" была неразорвавшаяся бомба
17:13
На место теракта прибыл губернатор Георгий Полтавченко
16:51
На КПП предотвращена контрабанда гидрокостюмов для ХАМАС
16:48
СКР сообщил только об одном взрыве в петербургском метро
16:40
Медведев выразил соболезнования в связи со взрывом в метро
16:35
Эрдоган: турки должны бросить вызов "внукам нацизма"
16:33
Меры безопасности на всех вокзалах и в аэропорту усилены
16:24
В Петербурге погибли 12 человек, найдены фрагменты тел
16:20
Эвакуация пассажиров из петербургского метро завершена
16:12
Аэропорт Пулково в Питере закрыт после взрывов в метро
16:07
СМИ: На "Площади Восстания" нашли неразорвавшуюся бомбу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus