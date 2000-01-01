03.04 18:08 MIGnews.com

НАК уточнил число погибших в результате взрыва

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает о девяти погибших и более двадцати пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге."По предварительным данным в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек", – говорится в сообщении НАК.В понедельник 3 апреля в метро Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.Ранее в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга сообщали о 10 погибших и 50 раненых.Между тем, в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, в больницы госпитализированы 25 человек, в том числе один ребенок.