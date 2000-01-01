Предполагаемый террорист из метро Питера попал на видео
Камеры видеонаблюдения в метрополитене Санкт-Петербурга запечатлели предполагаемого организатора взрыва, произошедшего в подземке днем 3 апреля. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает Интерфакс.
По данным агентства, бомба находилась в портфеле, оставленном в вагоне поезда.
По последним данным, в метро Петербурга 3 апреля около 14.30 в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" произошел взрыв.
По разным данным, погибли от 10 до 12 человек, около 50 ранены.
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной назвал взрыв терактом.
На место ЧП прибыл прокурор Петербурга Сергей Литвиненко — прокуратура уже начала проверку по факту взрыва.
РЕН ТВ опубликовал фото предполагаемого террориста, устроившего взрыв в метро Петербурга.