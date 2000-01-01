03.04 17:50 MIGnews.com

Предполагаемый террорист из метро Питера попал на видео

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Камеры видеонаблюдения в метрополитене Санкт-Петербурга запечатлели предполагаемого организатора взрыва, произошедшего в подземке днем 3 апреля. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает Интерфакс.По данным агентства, бомба находилась в портфеле, оставленном в вагоне поезда.По последним данным, в метро Петербурга 3 апреля около 14.30 в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" произошел взрыв.По разным данным, погибли от 10 до 12 человек, около 50 ранены.Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной назвал взрыв терактом.На место ЧП прибыл прокурор Петербурга Сергей Литвиненко — прокуратура уже начала проверку по факту взрыва.РЕН ТВ опубликовал фото предполагаемого террориста, устроившего взрыв в метро Петербурга.