#Питердержись: соцсети соболезнуют, транспорт бесплатный
После теракта в метро Санкт-Петербурга между станциями "Сенная" и "Технологический институт", метрополитен полностью закрыт на вход и выход. По маршрутам пустили дополнительные автобусы. Проезд на них бесплатный. Такое распоряжение дано правительством Санкт-Петербурга.
Между тем, в соцсетях жителям Петербурга кинули клич: "Помоги ближнему добраться до дома. Возьми попутчика!"
Таксисты ряда транспортных компаний сообщают о том, что стягивают свободные автомобили к станциям метро "Сенной", "Технологическому институту", "Площади Восстания", "Парку Победы", "Московским воротам" и другим станциям метро. Они обещают развозить людей по нужным им адресам бесплатно.
В Twitter уже появились хештэги #Питердержись и #PrayForStPetersburg ("Молитесь за Санкт-Петербург"). Люди из разных регионов выражают соболезнование жителям Северной столицы.