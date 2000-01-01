03.04 17:45 MIGnews.com

#Питердержись: соцсети соболезнуют, транспорт бесплатный

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После теракта в метро Санкт-Петербурга между станциями "Сенная" и "Технологический институт", метрополитен полностью закрыт на вход и выход. По маршрутам пустили дополнительные автобусы. Проезд на них бесплатный. Такое распоряжение дано правительством Санкт-Петербурга.Между тем, в соцсетях жителям Петербурга кинули клич: "Помоги ближнему добраться до дома. Возьми попутчика!"Таксисты ряда транспортных компаний сообщают о том, что стягивают свободные автомобили к станциям метро "Сенной", "Технологическому институту", "Площади Восстания", "Парку Победы", "Московским воротам" и другим станциям метро. Они обещают развозить людей по нужным им адресам бесплатно.В Twitter уже появились хештэги #Питердержись и #PrayForStPetersburg ("Молитесь за Санкт-Петербург"). Люди из разных регионов выражают соболезнование жителям Северной столицы.По последним данным, в метро Петербурга 3 апреля около 14.30 в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" произошел взрыв.По разным данным, погибли от 10 до 12 человек, около 50 ранены.По неподтвержденной пока информации, в метро сработало самодельное взрывное устройство.Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной назвал взрыв терактом.На место ЧП прибыл прокурор Петербурга Сергей Литвиненко — прокуратура уже начала проверку по факту взрыва.