НАК: на "Площади Восстания" была неразорвавшаяся бомба
На станции метро "Площадь Восстания" действительно было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее о том, что на "Площади Восстания" была обнаружена самодельная бомба сообщала "Фонтанка".
Теракт в петербургском метро произошел днем в понедельник 3 апреля, изначально сообщалось о двух взрывах, однако подтвердили информацию лишь об одном. По последним данным, погибли 12 человек. По одним данным пострадавших более 50, по другим – 25. Среди пострадавших есть дети.
В петербургском метрополитене заявили, что закрыты все станции метро. Транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга и в аэропорту Пулково.