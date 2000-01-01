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скриншот с видео YouTube 03.04 17:27   MIGnews.com

НАК: на "Площади Восстания" была неразорвавшаяся бомба

На станции метро "Площадь Восстания" действительно было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее о том, что на "Площади Восстания" была обнаружена самодельная бомба сообщала "Фонтанка".

Теракт в петербургском метро произошел днем в понедельник 3 апреля, изначально сообщалось о двух взрывах, однако подтвердили информацию лишь об одном. По последним данным, погибли 12 человек. По одним данным пострадавших более 50, по другим – 25. Среди пострадавших есть дети.

В петербургском метрополитене заявили, что закрыты все станции метро. Транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга и в аэропорту Пулково.



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