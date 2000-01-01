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На место теракта прибыл губернатор Георгий Полтавченко 03.04 17:13   MIGnews.com

На место теракта прибыл губернатор Георгий Полтавченко

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко прибыл к станции метро, на которой прогремел взрыв, сообщает ТАСС.

Полтавченко по прибытии сразу направился внутрь станции, которая сейчас оцеплена полицией.




Теракт в петербургском метро произошел днем в понедельник 3 апреля, изначально сообщалось о двух взрывах, однако подтвердили информацию лишь об одном. По последним данным, погибли 12 человек. По одним данным пострадавших более 50, по другим – 25. Среди пострадавших есть дети.

В петербургском метрополитене заявили, что закрыты все станции метро. Транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга и в аэропорту Пулково.

Между тем, по данным "Фонтанки", еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено на станции метро "Площадь Восстания".




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