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Израильского бизнесмена арестовали в Перу | Фото: Thinkstock03.04 17:29   MIGnews.com

Израильского бизнесмена арестовали в Перу

Израильского бизнесмена Гиля Шавита арестовали в международном аэропорту Лимы, Перу в воскресенье, 2 апреля. Задержание предпринимателя произошло тогда, когда он попытался покинуть страну, согласно сообщениям израильских и перуанских СМИ.

Израильтянина подозревают в причастности к коррупции. Предполагается, что бизнесмен имел деловые связи с бразильской строительной компанией, которая оказалась в центре масштабного коррупционного скандала.

Ордер на арест Гиля Шавита был видан после того, как он проигнорировал вызов полиции и не явился на допрос, который должен был состояться на прошлой неделе.

Государственные обвинители заявили, что Шавит был тесно связан с экс-президентом Перу Алехандро Толедо. Однако бывший лидер бежал из страны в феврале после того, как ему было предъявлено обвинение в получении взяток от компании Odebrecht на сумму в миллионы долларов.

Газета La Republica пишет, что Шавит сыграл центральную роль в обеспечении тендера на строительство трансокеанской магистрали между Перу и Бразилией, которой занималась компания Odebrecht.

По данным издания, экс-президент обвиняется в принятии взятки от Odebrecht в размере $20 млн., для дальнейшего продвижения сделки по строительству шоссе. А израильский бизнесмен якобы должен был получить $4 млн.
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