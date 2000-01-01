03.04 16:58 MIGnews.com

Генпрокуратура назвала терактом взрыв в петербургском метро

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Прокуратура проверит все обстоятельства, касающиеся взрыва в метро в Санкт-Петербурге, в том числе связанные с обеспечением безопасности. Об этом сообщил в эфире телеканала Россия 24 официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной."Мы выражаем соболезнования родственникам погибших и всем, кто пострадал", – сказал Куренной. Он подчеркнул, что расследованием взрыва занимаются следственные органы, но начатая прокурорская проверка "затронет абсолютно все аспекты", к ней будут подключены и сотрудники транспортной прокуратуры."Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось", – подчеркнул он.На месте происшествия для координации действий правоохранительных органов находится прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко.В ответ на вопрос ведущего, будет ли проверена работа системы безопасности на метрополитене, "которая сегодня дала сбой", Куренной отметил, что этой темой будут заниматься сотрудники следственных органов.Теракт в петербургском метро произошел днем в понедельник 3 апреля, изначально сообщалось о двух взрывах, однако подтвердили информацию лишь об одном. По последним данным, погибли 12 человек. По одним данным пострадавших более 50, по другим – 25. Среди пострадавших есть дети.В петербургском метрополитене заявили, что закрыты все станции метро. Транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга и в аэпорту Пулково.Между тем, по данным "Фонтанки", еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено на станции метро "Площадь Восстания".